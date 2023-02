La BCE a débloqué €1,6 milliard pour éviter une perte en 2022

A la différence des banques commerciales, la BCE n'a pas pour objectif de dégager un profit mais elle génère des revenus en prêtant aux banques ou via son portefeuille de produits financiers. Ses profits sont généralement redistribués aux banques centrales nationales de la zone euro au prorata de leur part dans le capital de la BCE.

"Les états financiers vérifiés de la Banque centrale européenne (BCE) pour 2022 font apparaître un bénéfice nul (contre 192 millions d’euros en 2021). Par conséquent, aucun bénéfice ne sera distribué aux banques centrales nationales de la zone euro", a déclaré l'institution dans un communiqué.

La perte subie par la BCE avant une reprise de la provision pour risques financiers s'élevait à 1,63 milliard d'euros, a-t-elle ajouté.

Cette baisse de performance s'explique principalement par les charges d'intérêts de plus deux milliards d'euros liées aux engagements Target 2, la plate-forme de traitement des paiements en temps réel géré par l'Eurosystème, et par des moins-values latentes dans son portefeuille de fonds propres et celui en dollars, avec la hausse des rendements obligataires.

Les provisions chutent à 6,6 milliards d'euros après la hausse des charges d'intérêts.

En 2022, les produits nets d'intérêts se sont établis à 900 millions d'euros en 2022, contre 1,57 milliard d'euros un an plus tôt.

La BCE évalue à 457,3 milliards d'euros à fin décembre le montant des titres détenus.

(Francesco Canepa, version française Laetitia Volga)