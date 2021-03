La BCE a augmenté ses achats sur les marchés la semaine dernière

La BCE a annoncé le 11 mars, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, que le rythme de mise en oeuvre du Plan d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) allait être "nettement augmenté" au cours des prochains mois, mais les chiffres hebdomadaires publiés la semaine dernière n'avaient montré aucune évolution notable.

Sur la semaine au 19 mars en revanche, les achats ont atteint 28 milliards d'euros, 48% de plus que la semaine précédente et le montant le plus élevé enregistré depuis le 4 décembre.

Pour le seul PEPP, le montant investi a atteint 21,05 milliards d'euros, 50% de plus que la semaine précédente, montrent les chiffres détaillés publiés par la BCE.

(Marc Angrand)