La bataille pour le rachat du spécialiste américain de la photonique Coherent a pris fin. Voici le gagnant

Le marathon entre les sociétés américaines Lumentum, MKS Instruments et II-VI Incorporated pour le rachat de leur compatriote Coherent, spécialiste des lasers et de la photonique, se termine. Et c’est II-VI Incorporated qui remporte la course au sprint final avec son offre à 7 milliards de dollars, contre celle de Lumentum à 6,9 milliards de dollars.