La Banque du Canada surprend avec une hausse de taux de 100 points de base

OTTAWA (Reuters) - La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur de 100 points de base, la plus forte augmentation depuis août 1998, en raison d'une inflation "plus élevée et plus persistante" et d'un risque accru d'ancrage de la hausse des prix.