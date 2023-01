La Banque du Canada relève encore son taux et se dit prête à faire une pause

Le taux cible du financement à un jour de la banque centrale a été augmenté de 25 points de base à 4,50%, un plus haut depuis décembre 2007, une décision conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters.

La banque centrale a relevé son taux au rythme record de 425 points de base en dix mois pour tenter de maîtriser la hausse des prix, qui a atteint un pic de 8,1% l'été dernier et ralenti depuis à 6,3% sur un an en décembre. Mais l'inflation reste encore plus de trois fois supérieur à l'objectif de 2% de l'institution.

La croissance du Canada en 2023 sera plus forte que ce qui avait été prévu en octobre mais l'économie devrait stagner au cours du premier semestre, a indiqué la Banque du Canada. La hausse de l'inflation devrait s'établir à environ 3% vers le milieu de l'année et atteindra l'objectif en 2024.

Si l'économie évolue comme prévu, "le Conseil s'attend à maintenir le taux directeur à son niveau actuel pendant qu'il évaluera l’incidence des augmentations cumulatives de taux d'intérêt", peut-on lire dans le communiqué.

"Le Conseil est prêt à relever encore le taux directeur si cela est nécessaire pour ramener l’inflation à la cible de 2 %, et il reste déterminé à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens."

