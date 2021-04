La Banque du Canada laisse entrevoir une hausse de taux en 2022

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © BLAIR GABLE La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur inchangé mais a nettement revu à la hausse sa prévision de croissance pour cette année, indiquant s'attendre à ce que les capacités inutilisées commencent à se résorber en 2022, ce qui ouvre la porte à une hausse de taux plus tôt que prévu. /Photo d'archives/REUTERS/Blair Gable

OTTAWA (Reuters) - La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur inchangé mais a nettement revu à la hausse sa prévision de croissance pour cette année, indiquant s'attendre à ce que les capacités inutilisées commencent à se résorber en 2022, ce qui ouvre la porte à une hausse de taux plus tôt que prévu.

Elle a également annoncé ramener son programme d'achats d'obligations de 4 milliards à 3 milliards de dollars canadiens (2 milliards d'euros), estimant que cet ajustement reflétait l'accélération de la reprise, et que la pandémie de COVID-19 serait "moins préjudiciable" que prévu à l'économie du pays.

La banque centrale précise dans un communiqué qu'elle reste déterminée à maintenir le taux d'intérêt à 0,25% jusqu'à ce que les capacités inutilisées soient résorbées, ce qui devrait se produire "à un moment donné au cours du second semestre de 2022" et non plus au cours de 2023 comme prévu auparavant.

La Banque du Canada table sur une croissance du PIB de 6,5% pour 2021 contre 4,0% prévu en janvier. Elle devrait être de 3,7% en 2022, soit moins que les 4,8% initialement attendus.

(Avec Fergal Smith à Toronto et Nia Williams à Calgary, version française Laetitia Volga, édité par)