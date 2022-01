La Banque du Canada fait un tout premier pas vers une hausse de taux

OTTAWA (Reuters) - La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux d'intérêt à son plus bas niveau historique à 0,25% tout en constatant que les capacités excédentaires de l'économie étaient désormais résorbées et que l'inflation devrait rester élevée plus longtemps que prévu, ouvrant implicitement la voie à sa première hausse de taux depuis 2018.