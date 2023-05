La Banque des territoires va investir 1 milliard d'euros sur l’industrie verte et le foncier industriel

Si Bpifrance est un partenaire des industriels au quotidien, sa petite sœur la Banque des Territoires, dont la maison mère est également la Caisse des Dépôts, est un acteur plus discret mais néanmoins essentiel pour intervenir sur une de leurs problématiques essentielles : le foncier. En particulier l’accès rapide à un terrain équipé d’infrastructures de qualité. Elle soutient également des projets de formation et investit directement dans des entreprises industrielles. «Nous possédons ainsi 49 % de l’usine d’Ynsect, dans le Nord», illustre Olivier Sichel, DG délégué de la Caisse et directeur de la Banque des Territoires.

Des fonds propres pour les industriels

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]