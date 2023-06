La Banque de France table sur une hausse de 0,1% du PIB au deuxième trimestre

"Sur la base des résultats de l’enquête, complétés par d’autres indicateurs, nous estimons que la progression du PIB au deuxième trimestre 2023 serait de +0,1% par rapport au trimestre précédent", indique la BdF dans son enquête mensuelle.

Selon l'enquête de conjoncture de la BdF, menée auprès des chefs d'entreprise entre le 26 mai et le 5 juin, l'activité a légèrement progressé en mai dans l'industrie, les services et s'est repliée dans le bâtiment.

Pour juin, les entreprises anticipent une légère progression dans l’industrie, et une progression plus marquée dans les services et le bâtiment, selon le communiqué de l'institution.

Par ailleurs, pour le deuxième mois consécutif, les industriels jugent que les prix sont en nette baisse pour les matières premières et qu'ils se stabilisent pour les produits finis.

En outre, les prix des services cessent pour la première fois d'augmenter alors que ceux du bâtiment continuent de ralentir.

"Ceci nous conforte dans l'idée que le pic de l'inflation a probablement été atteint au cours du deuxième trimestre de cette année, et on devrait voir un ralentissement au cours du second semestre", a commenté l'institution auprès de journalistes.

(Reportage par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)