La Banque de France prévoit un ralentissement de la croissance en 2023 sans écarter un risque de récession

PARIS (Reuters) - L'économie française va connaître à partir de cet hiver un net ralentissement avec la crise énergétique que traverse l'Europe et elle court même le risque d'une récession "limitée et temporaire" en 2023 dans le scénario le plus noir, a déclaré jeudi la Banque de France.