La baisse des rendements soutient le rebond de Wall Street et des "techs"

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 104,35 points, soit 0,33%, à 31.906,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,03% à 3.860,64 points.

Le Nasdaq Composite prend 2,4% à 12.911,6 points à l'ouverture. Il avait cédé 2,41% lundi.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à long terme reculent fortement mardi, le dix ans perdant six points de base pour revenir à 1,5368% après le pic de près d'un an atteint vendredi à 1,625%.

Cette accalmie apporte un soutien important aux valeurs technologiques, sous pression lors des dernières séances et dont les valorisations dépendent en partie d'un environnement de taux bas.

L'indice S&P regroupant les valeurs technologiques reprend 2,44%, effaçant ses pertes de lundi, mais affiche toujours une baisse de 4,6% depuis le début du mois.

Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple, Netflix et Tesla gagnent entre 1,85% et 6,33%.

Les grandes banques telles Bank of America (-3,39%), JPMorgan Chase & Co (-1,90%) ou Goldman Sachs (-2,36%) sont à la baisse, pénalisées par le recul des rendements.

Parmi les éléments rassurants pour les marchés, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2021 et 2021 grâce à la vaccination contre le COVID-19 et à l'adoption de plus en plus probable d'un plan de relance massif aux Etats-Unis.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)