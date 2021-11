La 5G se déploie deux fois plus vite que ne l’a fait la 4G

La 5G continue à afficher une forte dynamique à l'échelle mondiale. «Le leadership précoce des opérateurs "pionniers" en Corée du Sud et en Chine a laissé la place à des déploiements étendus et à une adoption saine sur les marchés développés et sur un nombre croissant de marchés en développement, affirme Philip Kendall, analyste au cabinet Strategy Analytics. Les fournisseurs de smartphones construisant de solides portefeuilles de smartphones 5G abordables et attrayants, le marché de la 5G connaît une croissance qui a dépassé les attentes influencées par la pandémie de Covid-19 et les défis de la chaîne logistique mondiale».