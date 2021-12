La 5G privée, un réseau performant et fiable pour innover en toute sécurité

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Un débit multiplié par dix, un temps de latence réduit à la milliseconde et une densification du réseau… Les atouts de la 5G sont désormais connus. Les réseaux mobiles de cinquième génération ouvrent la voie à des innovations véritablement disruptives dans les domaines de la télémédecine, de la voiture autonome ou de la réalité augmentée. Les principaux cas d’usage sont principalement attendus dans le monde de l’entreprise.



La 5G privée, un cadre sécurisé

En offrant de nouvelles capacités réseau, la 5G donne le véritable top départ de l’Internet des objets (IoT) dans l’automobile, l’aéronautique, la logistique ou la distribution d’énergie (compteurs intelligents, smart grids…). Pour tenir cette promesse, le nouveau standard de communication mobile doit toutefois offrir un cadre pleinement sécurisé. C’est là qu’intervient la 5G privée. Reposant sur le même socle technologique, elle présente des performances identiques à la 5G publique. Une entreprise bénéficie ainsi nativement des progrès apportés par le nouveau standard, qu’il s’agisse du chiffrement de bout en bout ou du concept zero-trust (zéro-confiance). La 5G apporte, par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités comme le « network slicing » pour déployer des « tranches » de réseaux avec différents niveaux de services en fonction de la criticité des usages. Elle accélère également la virtualisation du cœur du réseau afin d’être moins dépendant des équipements hardware.



Un contrôle physique et logique du réseau

En plus de ces avancées, la 5G privée apporte son indépendance à l’égard des réseaux mobiles publics. Une entreprise dispose ainsi de son infrastructure en propre et se voit donc allouer une bande passante entièrement dédiée à ses besoins. Elle exerce un contrôle direct sur la sécurité à la fois physique et logique de son installation (antennes, cœur de réseau…) et de ses données.

Dans un livre blanc dédié, l’opérateur Verizon détaille tous les bénéfices apportés par la 5G privée en matière de sécurité. Une partie du document est consacrée au cadre de cybersécurité (CSF) du NIST (National Institute of Standards and Technology) qui peut s’appliquer au déploiement d’un réseau privatif. Ce framework conçu par le département du Commerce des États-Unis fait office de référence internationale sur laquelle s’alignent d’autres standards comme la norme ISO 27110.



La 5G privée, un prérequis à l’usine du futur

Avec ces atouts, la 5G privée est appelée à concrétiser un grand nombre des promesses de la transformation numérique. Elle s’inscrit dans un climat particulièrement favorable. Mi-octobre, le gouvernement lançait une mission sur la 5G industrielle afin d’accélérer l’appropriation par les industrielles de la 5G, « un levier essentiel pour la compétitivité de notre économie, à court comme à long terme ».

Robots industriels, maintenance prédictive…

Autonomisation des robots industriels, sécurité des travailleurs accrue, généralisation de la maintenance prédictive… La 5G est, selon le gouvernement, porteuse d’innovations de ruptures nécessaires à la mise en œuvre de l’industrie du futur. Elle permet notamment de développer de nouvelles méthodes de production s’appuyant sur le numérique.

Multi-Access Edge Computing et 5G privée

Dans l’usine du futur, la 5G rejoint aussi une autre révolution, celle du cloud. Le concept de MEC (Multi-Access Edge Computing) permet de déplacer un flux de données non pas vers un cloud centralisé mais vers la périphérie du réseau (edge computing), au plus proche de l’utilisateur. L’association MEC + 5G réduit encore plus la latence pour offrir des performances temps réel très élevées.

5G privée, un réseau idéal pour couvrir des sites étendus

En dehors de l’industrie, la 5G répond à un très grand nombre d’usages. Complémentaire du wifi - qui répond aux besoins d’un réseau local (LAN) sans fil -, la 5G privée permet de couvrir des sites étendus (indoor et outdoor) comme un aéroport, une gare ou un campus industriel en offrant la capacité de traiter un grand volume de données. Les ports maritimes expérimentent ainsi la 5G privée pour couvrir leurs sites mais aussi optimiser la traçabilité des conteneurs.

La 5G privée dédiée aux applications critiques

Dans la smart city, les services d’urgence pourraient s’appuyer pour leurs communications sur un réseau privatif sans interférence avec les infrastructures publiques. Enfin, la 5G répond aux besoins d’applications critiques exigeant d’importants volumes de données pour de très faibles latences avec la voiture autonome comme symbole clé des technologies de rupture.



