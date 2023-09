"La 5G privée est l’un des leviers importants de modernisation des usines", assure Aurélien Bergonzo (Acome)

Jeudi 21 septembre, la Scop Acome a inauguré un réseau privé "dédié à la 5G industrielle", situé à Romagny (Manche). L'ambition de ce nouveau réseau, assure l'entreprise, est "d'évaluer cette technologie comme levier de compétitivité et de défense de l'emploi industriel en France". Ce réseau a déjà été testé par la Scop, spécialiste des câbles pour les réseaux télécoms, pour ses propres besoins. Son projet prévoit "un laboratoire 5G ouvert pour accueillir des entreprises et des start-up qui souhaiteraient tester de nouveaux cas d’usages 5G innovants en environnement industriel sur les licences expérimentales 2.6Ghz et 4GHz", assure Acome. A cette occasion nous avons interviewé Aurélien Bergonzo, directeur innovation et technologie de l'entreprise sur les enjeux liés à cette technologie.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]