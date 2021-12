La 5G privée, vecteur d’innovation pour l’industrie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Comment définir la 5G privée ?

Lourdes Del Carmen Hernandez Escobar : « La 5G privée est un réseau privatif qui offre toutes les caractéristiques de la 5G publique — un débit élevé, une faible latence et de fortes capacités réseau — avec des bénéfices additionnels en matière de disponibilité et de sécurité. Une entreprise se voit allouer une bande passante dédiée, sans interférence avec les réseaux publics. »

En quoi cette technologie renforce encore le niveau de sécurité

Lourdes Del Carmen Hernandez Escobar : « Chaque changement de standard améliore la sécurité des réseaux, la 5G ne déroge pas à la règle. Chiffrement de bout en bout, authentification, principe zero-trust… Elle intègre nativement des progrès en matière de protection des données. Mais avec la 5G privée, une entreprise élève encore son niveau de sécurité. Disposant de sa propre infrastructure, sans contact avec les réseaux mobiles publics, elle conserve une maîtrise complète de la conception à l’exploitation de son réseau privatif. Au-delà de la sécurité logique, elle peut exercer un contrôle physique sur les antennes et le cœur de réseau puisque ces équipements sont installés sur son site. Un individu souhaitant brouiller les signaux devra se rendre sur zone et donc passer outre les contrôles de sécurité. »

Quels sont les secteurs d’activité à l’avant-garde de la 5G privée ?

Lourdes Del Carmen Hernandez Escobar : « La 5G privée se prête idéalement aux sites d’une certaine taille dans les domaines de l’industrie, du manufacturing, de la logistique ou de l’énergie. En assurant une couverture à la fois indoor et outdoor, la 5G privée connecte des ports maritimes ou des aéroports en exigeant un nombre beaucoup plus restreint d’antennes que le wifi. Dans le cadre de son partenariat avec Associated British Ports (ABP), Verizon Business déploie ainsi un réseau privé à faible latence dans le port de Southampton. Dans l’usine du futur, la très faible latence et la fiabilité apportées par la 5G est là pour connecter des machines-outils, des robots industriels, des AGV (Automated Guided Vehicles) ou des véhicules autonomes dédiés au transport de marchandises. Dans les entrepôts de logistique, la 5G répond aux besoins de connectivité des opérateurs équipés de tablettes et de flasheuses de codes-barres. »

Quels sont les principaux cas d’usage ?

Lourdes Del Carmen Hernandez Escobar : « L’association de la 5G et des technologies d’intelligence artificielle ouvre la voie à un grand nombre de cas d’usage comme la maintenance prédictive. L’analyse des données — remontées par les capteurs d’humidité, de choc ou de température — permet de suivre en continu l’état de santé des équipements.

Toujours dans le domaine de la maintenance, la 5G concrétise les espoirs placés dans la réalité augmentée. Tout en gardant les mains libres, un opérateur dispose dans son champ de vision toutes les informations contextuelles utiles à la résolution d’une panne matérielle.

Une autre alliance naturelle est celle de la 5G et de l’Edge computing qui consiste à déporter la puissance de traitement vers la périphérie du réseau. Les données ne transitent plus par le nuage pour être traitées. Le traitement se fait en local, au plus proche de la source.

Cette association 5G + edge computing autorise, par l’exemple, l’automatisation du contrôle qualité en couplant des caméras connectées à des algorithmes de computer vision, il est possible de détecter en temps réel les incidents ou les défauts sur une ligne de production. Mais aussi de réduire le taux de rebuts en anticipant les causes qui affectent la qualité.

Enfin, en matière de sécurité, la 5G peut participer au respect des consignes en s’assurant, par reconnaissance d’images, qu’un opérateur porte bien tout l’équipement (combinaison, bottes, gants, casque…) ad hoc. À l’extérieur, des drones connectés au réseau inspectent le site, jusque dans les zones difficiles d’accès. »

Que propose Verizon Business dans ce domaine ?

Lourdes Del Carmen Hernandez Escobar : « Verizon est le premier opérateur à avoir déployé la 5G publique aux États-Unis. Acteur global, Verizon Business a l’expertise et le savoir-faire pour accompagner les entreprises dans la définition en amont des cas d’usage éligibles puis dans le design, l’implémentation et la gestion du réseau. Entre autres services managés, Verizon Business propose la supervision 24/7 du réseau et garantit des niveaux de service pour les applications les plus critiques. Du fait de son implantation à l’international, Verizon Business peut accompagner une entreprise sur un déploiement multisites au niveau global. »



À lire aussi « La 5G privée, un réseau performant et fiable pour innover en toute sécurité » et ses atouts qui répondent à un grand nombre de cas d’usage.

Contenu proposé par Verizon