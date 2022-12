La 3D dans la course !

L’écurie de courses automobiles nord-américaine Team Penske a investi en ce mois de décembre 2022 dans une imprimante 3D stéréolithographique Neo800 de Stratasys.

Le système sera utilisé pour imprimer rapidement des composants de modèles réduits pour les tests aérodynamiques. Le choix s’est porté sur cette machine, car son volume d’impression (800 mm x 800 mm x 600 mm) permet d’imprimer de grandes pièces et de réduire le temps consacré au ponçage manuel, au découpage et à l’assemblage des pièces pour les essais des modèles réduits en soufflerie.

Depuis 2017 Stratasys a fourni à l’équipe Penske plusieurs imprimantes 3D FDM et PolyJet pour le prototypage, l’outillage, la fixation et les pièces d’utilisation finale dans les voitures et l’équipement des stands