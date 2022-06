La 1000e AccurioLabel de Konica Minolta a été installée à Lyon

Des couleurs stables, des vitesses adaptées à ses besoins, mais surtout un coût total de possession « très compétitif » : telles sont les raisons qui ont conduit Étiq’Lyon à choisir une presse AccurioLabel 230 de Konica Minolta quand l’offre sur le marché des imprimantes numériques pour étiquettes est devenue pléthorique. « Cette machine est très simple d’emploi, explique Bertrand Genin, gérant de l’entreprise, mais surtout elle nous permet d’établir très facilement des devis en nous basant sur un prix au mètre linéaire. » À la différence des machines jet d’encre, très nombreuses dans l’étiquette, la presse du constructeur japonais déploie un toner quatre couleurs. « Nous arrivons à couvrir 75% des besoins du marché et cela nous suffit largement », commente Bertrand Genin. Basé à Caluire-et-Cuire, près de Lyon (Rhône), Étiq’Lyon réalise un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros avec un effectif de sept personnes et une activité qui comprend, outre l’étiquette, des prestations de plastification.

Substrats structurés

Étiq’Lyon propose des étiquettes adhésives, vierges et imprimées pour de multiples secteurs d’activité, de l’industrie à l’agroalimentaire, en passant par l’hygiène et la logistique. La machine, qui remplace une autre presse numérique, va aussi permettre à l’entreprise d’aborder des marchés à plus forte valeur ajoutée, là où des substrats structurés – dans le papier par exemple – peuvent faire la différence. Enfin, juge Bertrand Genin, « l’investissement, de 180 000 euros, est tout à fait acceptable pour une entreprise comme la nôtre par rapport à d’autres technologies ou marques qui demandent un ticket d’entrée bien plus élevé ». Il s’agit de la 1000e AccurioLabel 230 installée moins de sept ans après l’entrée sur le marché de Konica Minolta. Le constructeur japonais revendique 28 % de parts de marché en Europe en 2021 sur le marché des presses numériques pour étiquettes. Il vient de sortir, avec l’AccurioLabel 400, une nouvelle machine, plus performante que la 230, et qui s’adresse, avec sa vitesse de 40 mètres/minute (contre 23 mètres/minute pour la 230), aux imprimeurs qui produisent des volumes d’étiquettes plus importants.