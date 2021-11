L'usineur ARM se rapproche de son confrère canadien Abipa

L'entreprise Abipa Canada et le français ARM viennent de lier leurs destins dans l’usinage et l’assemblage de sous-ensembles pour l'aéronautique. L'opération est pilotée par deux fonds d'investissement français, Ace Capital (Tikehau) et Irdi, et par deux fonds institutionnels canadiens : le Fonds des travailleurs du Québec (FTQ), qui devient le principal actionnaire, et par Exportation et développement Canada (EDC). Les deux dirigeants, le Canadien Jean Blondin et le Français Ludovic Couillaud, conservent des parts et les rênes de l'entreprise.