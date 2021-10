L’usine Volvo Renault Trucks de Limoges se diversifie et automatise son outil de production

L’usine Renault Trucks Volvo Remanufacturing de Limoges (Haute-Vienne) travaille à la rénovation de moteurs et de boîtes de vitesse de camions et bus du groupe. Mais le site a commencé la diversification de son activité en rénovant des systèmes d’échappement et d’injection, ainsi que des filtres à particules. Une ligne automatisée équipée d’un robot, conçue et développée en partenariat avec le groupe international ABB, est en service depuis mai 2021, pour un investissement de 13 millions d’euros. Cet équipement permet de rénover les systèmes d’échappement des camions du groupe, tout en participant au recyclage de métaux précieux.