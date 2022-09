L'usine Renault de Douai arrêtée deux jours à cause de la pénurie de puces

Coup d'arrêt pour la production de l'usine Renault de Douai (Nord). Plus de la moitié des quelque 3 000 salariés ont été mis au chômage partiel jeudi 29 et vendredi 30 septembre. Selon les informations récoltées par Reuters auprès d'un porte-parole du groupe, cette suspension serait due à la pénurie de semi-conducteurs, qui frappe durement l'industrie automobile.

En avril dernier et mi-septembre, l'usine, qui fabrique notamment la toute nouvelle Mégane électrique et le Scenic en version thermique, avait déjà subi des coupures à cause de tensions d'approvisionnement. Le constructeur automobile français avait reconnu s'attendre à ce que la crise des puces se prolonge au second semestre et début 2023, avec des arrêts ponctuels dans les usines d'assemblage pour y faire face. Son concurrent Stellantis connait d'ailleurs des situations similaires, comme à Rennes (Ille-et-Vilaine) et Sochaux (Doubs) en juin dernier.

Avec Reuters (Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard)