L'usine française derrière la première victoire d'Alpine et Esteban Ocon en F1

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Alpine Esteban Ocon a remporté son premier grand prix de F1 au volant d'une monoplace de l'écurie tricolore Alpine.

L'écurie Alpine a remporté le 1er août 2021 le premier grand prix de F1 de son histoire, grâce au sang-froid et au talent de son pilote français Esteban Ocon (bien aidé par son équipier espagnol Fernando Alonso, et par des circonstances de course favorables). Un succès qui rejaillit sur les salariés de l'usine Alpine de Dieppe (Seine-Maritime). Mais pas de façon directe, ce site historique pour la marque ne produisant pas de F1.

L'écurie Alpine de F1 est en réalité pilotée depuis deux usines de Renault Sport : celle d'Enstone (Grande-Bretagne), qui développe le châssis et de Viry-Châtillon (Essonne), qui fabrique le moteur. Chacune compte un peu plus de 500 salariés.

La seconde, construit en 1969, a fait l'objet d'importants travaux d'agrandissement et de modernisation depuis 2019. Sa surface est passée de 12 000 à 16 000 m2. Car la F1 est autant une chasse au chrono qu'une course à la technologie. Les équipes qui conçoivent, fabriquent et testent les moteurs V6 hybrides destinés à la F1 y disposent de davantage d'espace et de matériel dernier cri.

A l'usine comme au circuit

Durant un week-end de grand prix, l'activité est aussi frénétique à l'usine que sur la piste. Car une équipe d'ingénieurs moteurs suit chaque séance à distance comme si elle était sur place dans une "salle des opérations" hyper-connectée. Les données vidéo et GPS issues des capteurs sont reçues et analysées en temps réel, permettant de prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. RTL avait pu visiter celle salle hyper-sécurisée en 2019, alors que l'équipe se nommait encore Renault F1.

Les données de pistes peuvent être comparées à des simulations. Des tests sur bancs d'essai peuvent être réalisés à l'usine durant un week-end de course pour évaluer l'effet d'un changement de cartographie du moteur ou du logiciel. L'équipe "usine" est donc pleinement intégrée à l'équipe de course, même à des milliers de kilomètres !