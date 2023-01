L’usine du futur selon Trumpf

Si l’industrie 4.0 promet d’optimiser et de rendre plus agile la production grâce à la gestion des données, la version 5.0, elle, intègre la dimension écologique. Encore peu développée, cette évolution des process industriels prend un nouveau relief à l’heure du réchauffement climatique. C’est l’un des enseignements de la septième édition du baromètre de l’industrie 4.0 réalisée par le cabinet Wavestone, France industrie et Bpifrance, entre juin et août de cette année. À la question « À quels enjeux l’industrie 4.0 répond-elle au sein de votre organisation ? », 15 % des répondants – parmi une centaine d’industriels – indiquent l’impact écologique. Enregistrant deux points de plus qu’à l’édition précédente, la préoccupation se hisse à la troisième place des enjeux des industriels, après la performance industrielle (30 %) et la maîtrise des données (27 %) mais devant l’innovation produit (14 %). « On commence à en parler », reconnaît Aurélien Delaunay, chargé d’affaires solutions digitales pour Trumpf.

