L’usine de Mandeure craint une baisse d’activité après la condamnation de Peugeot Motocycles pour « contrefaçon » face à Piaggio

© Peugeot En France et en Italie Peugeot Motocycles a été condamné pour contrefaçon du brevet du scooter à trois roues de Piaggio pour son modèle Metropolis.

Mardi 21 septembre, le scooter phare de Peugeot Motocycles, le Metropolis, a été pointé du doigt par le tribunal de Paris qui a répondu favorablement à la plainte du constructeur italien Piaggio, l’accusant d’avoir copié l’un de ses modèles. Le désaccord portait sur le système du MP3 de Piaggio, qui permet au véhicule de se pencher dans les virages comme le ferait un deux-roues traditionnel.

Conséquence : Peugeot Motocycles a été condamné à payer une amende de 1,5 million d'euros et n'a plus de droit de commercialiser son scooter Metropolis. Mais le groupe français, propriété du géant indien Mahindra, n’a pas tardé à faire appel et poursuit la production de son scooter trois roues Metropolis.

« Nous sommes convaincus que l’on va gagner sur ce concept de mobilité, comme nous l’avons fait pour les trois autres plaintes déposées depuis 2014. Bien que considérant la condition suspensive, nous continuons la production. Nous attendrons le jugement à la suite de l’appel, mais il y a des temps techniques notamment », a réagi Costantino Sambuy, directeur de Peugeot Motocycles.

