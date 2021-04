L'usage des papiers graphiques a accéléré sa chute en 2020

Moins présents à leur bureau et convertis à l’e-commerce, les Européens ont nettement réduit leur consommation de papiers à usages graphiques en 2020 (-18% par rapport à 2019). Une situation notamment constatée en France, où cette année atypique, marquée par le brutal coup d’arrêt du premier confinement, se solde par un repli de 26,7% de la production de papiers graphiques en un an, a constaté la Copacel, l’union française des industries des papiers, cartons et celluloses. La production de papiers non couchés sans bois a chuté de 14,7%, et celle des autres papiers à usages graphiques (dont le papier journal) de 33,7%.