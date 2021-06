L'Uruguay se qualifie pour les quarts de finale

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rodolfo Buhrer Le match entre l'Uruguay et le Paraguay se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. /Photo prise le 24 juin 2021/REUTERS/Rodolfo Buhrer

À Cuiabá, l’Uruguay a décroché dans la nuit sa première victoire dans cette édition 2021 de la Copa America. Les Uruguayens se sont imposés (2-0) et sont assurés de la qualification pour les quarts de finale. De son côté, la Bolivie est éliminée avant la dernière journée avec trois défaites en autant de matchs. Les joueurs d’Oscar Tabarez ouvrent le score à la suite d’un but contre son camp de Jairo Quinteros à la 40e minute. Titulaire en compagnie de Luis Suarez sur le front de l’attaque, Edinson Cavani double la mise sur un centre de Facundo Torres. L’ancien avant-centre du PSG signe son 52e but en sélection. Avec ce succès final (2-0), l’Uruguay reste quatrième de ce groupe A mais peut espérer gagner quelques places lors de la dernière journée. La Celeste sera opposée au Paraguay, la Bolivie terminera sa Copa par un match face à l’Argentine, leader avec sept points.