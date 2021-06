L'Uruguay l'emporte de justesse grâce à Cavani

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ricardo Moraes Edinson Cavani a marqué le seul but de la rencontre /Photo prise le 29 juin 2021/REUTERS/Ricardo Moraes

L'Uruguay trouve enfin son rythme de croisière dans cette Copa América 2021. La Céleste s'est imposée sur la plus petite des marges face au Paraguay (1-0). C'est Edinson Cavani qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 21e minute sur pénalty. L'ancien parisien a marqué son 2e but de la compétition, un but d'autant plus important qu'il permet à l'Uruguay de se replacer à la deuxième place de ce Groupe A. Les Uruguayens ont largement dominé cette partie en tirant 18 fois au but. En face, le Paraguay n'a jamais semblé être en mesure de changer la donne. Edinson Cavani et les siens affronteront la Colombie en quart de finale de la compétition.