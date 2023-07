L'unité de biomédicaments Bio-S, un site crucial pour la stratégie de Servier

Sa toiture est la plus clinquante de tous les bâtiments blancs aux toits rouges peuplant les 64 hectares du complexe historique du groupe Servier. Le bâtiment Bio-S, à Gidy, dix kilomètres au nord d’Orléans (Loiret), en est au stade des finitions intérieures. Espaces de repos et bureaux sont en attente d’aménagement. À tous les niveaux, patientent des cartons et des équipements encore emballés. Quelques mois de retard dus au Covid-19 n’ont toutefois pas fait dévier la trajectoire du projet, hautement stratégique.

Car ces 10000 m2 symbolisent l’avenir du deuxième plus grand laboratoire pharmaceutique français. C’est dans cette unité de production de médicaments biotechnologiques que se jouera la partition industrielle de l’immense pari du repositionnement thérapeutique de Servier. Spécialiste du cardio-métabolisme, le laboratoire mise désormais pour son avenir sur l’oncologie et l’immuno-inflammation, avec l’objectif d’atteindre 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2030, contre 4,9 milliards sur l’exercice 2022.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]