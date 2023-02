L'unique fabricant français de poches de perfusion, Carelide, sauvé in extremis

C'était la solution de la dernière chance. Carelide, ultime fabricant français de solutions destinées à la perfusion médicale, est sauvé. L'entreprise, installée à Mouvaux dans le Nord, retenait son souffle depuis quelques mois. Placée en redressement judiciaire en janvier, son avenir semblait scellé. Les 400 salariés étaient en apnée.

Un premier repreneur était pressenti avant d'être écarté. La semaine dernière, le tribunal de commerce de Lille a finalement validé l'offre commune de reprise de Delpharm et Aguettant. En déplacement lundi 20 février, Roland Lescure, ministre de l'Industrie a souligné «un projet qui a du sens pour une entreprise essentielle à l'heure où il est question de reprendre en main notre souveraineté en matière de santé». 390 postes sur 399 sont repris et les contrats d’une centaine d’intérimaires seront poursuivis. «On est rassurés. Nos emplois sont sauvés, souffle Meryam Djidel, élue au CSE. Les neuf suppressions sont des postes qui ne sont plus nécessaires. Certains des salariés concernés ont, d'ailleurs, déjà retrouvé du travail.»

Des subventions et un nouveau nom

