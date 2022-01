L’Union européenne va considérer le nucléaire et le gaz comme des énergies de transition

Après plusieurs mois de tergiversations et de discussions sur fond de désaccord entre les Etats membres, la Commission européenne a fini par trancher. Nucléaire et gaz naturel vont finalement être labellisés comme «verts» en raison de leur «potentiel de contribution à la décarbonisation de l’économie», comme le mentionne l’un des considérants de la proposition d’acte délégué (équivalent d’un décret d’application en droit européen) envoyée aux Etats membres le 31 janvier peu avant minuit et obtenu par nos confrères de Contexte. Le recours à ces deux énergies de transition va donc rester facilité, sous certaines conditions.