L’Union européenne se dote de sa propre agence spatiale

L’Union européenne (UE) aura bientôt sa propre agence spatiale, l’EUSPA (European Union Agency for the Space Programme). Le Conseil et le Parlement européens ont adopté le 27 avril le nouveau règlement sur l’espace qui prévoit la création de cette future agence. Si l’annonce a été faite par simple communiqué de presse, sa portée marque une véritable accélération de la politique spatiale européenne.