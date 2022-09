L'Union européenne restreint encore la pêche en eaux profondes

Deuxième étage de la fusée. Le 30 juin 2016, l’Union européenne avait acté l’interdiction de la pêche dans les eaux profondes communautaires au-delà de 800 mètres. Un deuxième volet du texte, chargé de protéger les «espèces vulnérables» logées entre 400 et 800 mètres de fond, devait suivre. Le travail d’identification des zones où sont logées ces dernières a pris du temps. Il a abouti jeudi 15 septembre. Concrètement, «1,16% des eaux communautaires de l’Atlantique du Nord-est», chiffre la Commission européenne, vont être interdites pour les pêcheurs en eaux profondes comme les chaluts, la pêche sur ligne fixe ou la pêche via des casiers. L’institution précise que cela correspond à «17% de la zone située entre 400 et 800 mètres de profondeur». Seules les pêches confinées à la surface restent autorisées.

[...]