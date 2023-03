L'Union européenne débloque 2 milliards d'euros pour fournir des obus à l'Ukraine

Plus d'un an après le début de la guerre en l'Ukraine, le soutien militaire de l'Union européenne ne faiblit pas. Pour aider les soldats ukrainiens à résister à l'envahisseur russe, les Vingt-sept prévoient même d'augmenter leurs livraisons d'obus. A l'occasion d'une réunion à Bruxelles (Belgique), les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des Etats membres ont ainsi décidé de débloquer deux milliards d'euros, tirés du fonds intergouvernemental de la Facilité européenne pour la paix. «Nous devons aider l'Ukraine plus et plus vite, en accélérant les livraisons d'armes», a résumé lors du sommet Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères.

15 entreprises accompagnées

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]