Dîner-débat : l’Unafic a mis à l’honneur le recyclage chimique et enzymatique des plastiques

Le traditionnel dîner-débat de l'Unafic (Union nationale des associations françaises d'ingénieurs chimistes) s'est tenu, le 22 novembre 2022, à la Maison de la Chimie à Paris. Il a réuni, cette année, quelques dizaines de participants, ingénieurs et futurs ingénieurs des 19 écoles françaises de chimie et de génie-chimique, sur le thème du recyclage chimique et enzymatique des plastiques. Alain Thuillier, président de l'association, a fait appel à trois grands spécialistes de ce domaine : Arnaud Parenty, ingénieur ENSCM, docteur en chimie organique, président de la société L-CT (Lavoisier Circular Transition), maître de conférences associé à l’université de Lille et consultant spécialisé en économie circulaire des plastiques, Alain Marty, ingénieur Insa Toulouse et docteur en enzymologie, actuellement directeur scientifique de Carbios, après une longue carrière de professeur à l’Insa, et Erwan Harscoet, associé Sustainability pour le cabinet Deloitte.

Des technologies complémentaires

Arnaud Parenty a fait un état des lieux de toutes les technologies disponibles pour le recyclage chimique des plastiques (différentes solvolyses chimiques ou enzymatiques, thermolyse à travers le cracking ou la gazéification…), soulignant la complémentarité des approches. En effet, selon le type de déchet, sa contamination, les volumes disponibles ou les applications de recyclage visées, il conviendra d’adapter le procédé. Reste que l’économie des projets reste un enjeu, compte tenu du fait que les procédés sont souvent gourmands en capex et consommateurs d’énergie. La réalisation d’ACV et la comparaison des procédés restent difficiles. La réglementation est encore en construction, tandis que le conférencier a insisté sur les débats, voire les polémiques, soulevés par la question de la traçabilité et de la comptabilisation des contenus recyclés via la méthode du mass balance. « L’Europe doit donner des lignes directrices », a-t-il affirmé.

Des procédés enzymatiques difficiles à dompter

Alain Marty est revenu, quant à lui, sur la longue aventure de la mise au point du procédé de recyclage du PET par hydrolyse enzymatique de Carbios. Le concept a été imaginé par Philippe Pouletty et Jean-Claude Lumaret, pour résoudre la question de la fin de vie des plastiques. Alain Marty et ses équipes l’ont converti en procédé à travers le développement d’enzymes ultrarésistantes, sélectives et productives, au point qu’une première usine est en cours de construction à Longlaville, en Meurthe-et-Moselle, en collaboration avec le numéro un mondial du PET, Indorama.

Pour terminer, Erwan Harscoet a fait la promotion d’une récente étude intitulée « Recyclage chimique et physicochimique des déchets plastiques » que son cabinet Deloitte a réalisé pour le compte de l’association Record, créée en 1989 à l’initiative du ministère en charge de l’Environnement, et spécialisé dans la recherche appliquée dans le domaine des déchets, des sols pollués et de l’utilisation efficace des ressources. Trop peu d’informations sont encore disponibles pour comparer ces procédés ainsi que pour en évaluer les performances en termes économiques ou environnementaux, a confirmé le consultant.