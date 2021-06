L'Ukraine vient à bout de la Macédoine du Nord

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx Yarmolenko a inscrit son deuxième but en deux matchs, tout comme son coéquipier Yaremchuk./Photo prise le 17 juin 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

Après s'être incliné face aux Pays-Bas (2-3) dans le premier match du groupe C, l'Ukraine s'est imposé dans la douleur face à la Macédoine du Nord (2-1) pour signer sa première victoire dans cet Euro 2020. Dominateurs en première période, les hommes d'Andriy Chevtchenko ont pris logiquement l'avantage grâce à Yarmolenko (29') et Yaremchuk (34'). Après la pause, les Lions Rouges sont revenus avec d'autres intentions et ont commencé à montrer les crocs. Pandev a provoqué une faute de Karavayev dans la surface, et Alioski a transformé le penalty en deux temps pour réduire le score (57'). Les Ukrainiens auraient pu éteindre les espoirs des Macédoniens, mais Malinovskiy a perdu son duel face à Dimitrievski sur penalty (84'). Malgré cela, la Zbirna décroche les trois points et revient à hauteur des Hollandais et de l'Autriche avant leur affrontement de ce soir.