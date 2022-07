L'UE veut inciter les pays membres à réduire leur consommation de gaz

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne va encourager les Etats membres de l'UE à réduire leurs besoins en gaz en incitant les industries à en utiliser moins, montre un projet de document que Reuters a pu consulter mercredi, une mesure destinée à anticiper de possibles coupes supplémentaires dans les livraisons de la Russie.

Bruxelles craint de nouvelles restrictions sur les exportations de gaz russe, une hypothèse à même de plonger les économies en récession, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Le projet de l'exécutif européen, qui devrait être dévoilé le 20 juillet, va appeler les Etats membres à mettre en place des mécanismes d'incitation financière pour que les industriels réduisent leur consommation de gaz et utilisent des combustibles alternatifs dans les usines et centrales électriques, tout en organisant des campagnes d'information à destination des consommateurs afin qu'ils limitent l'utilisation de leurs chauffages et climatiseurs.

D'après le document, dont la teneur pourrait changer d'ici à publication, les mesures à destination de l'industrie pourraient inclure des enchères afin d'inciter les principaux consommateurs de gaz à restreindre leur utilisation en échange d'une compensation.

En agissant maintenant, Bruxelles entend s'assurer que la plus grande quantité possible de gaz va rester en réserves en vue de l'hiver, où la demande des foyers atteint des pics.

Les foyers européens sont des "consommateurs protégés" par la réglementation du bloc communautaire, ce qui signifie qu'ils seront les derniers affectés en cas de restrictions sur le gaz.

"Une action commune précoce au niveau européen en cette période critique pour le processus de stockage va réduire la nécessité d'une possible réduction de la demande plus douloureuse plus tard durant l'hiver, en cas d'interruption des flux depuis la Russie", est-il écrit dans le document.

La Commission européenne a décliné une demande de commentaire.

Pour l'heure, les stocks de gaz de l'UE sont remplis à 62%, soit bien moins que l'objectif de Bruxelles de 80% d'ici novembre.

Avant la guerre en Ukraine, la Russie fournissait à l'UE quelque 40% de ses besoins en gaz. Les livraisons russes se situent désormais 30% en dessous du niveau constaté en moyenne sur la période 2016-2021, d'après le document.

Moscou a réduit ou coupé ses livraisons de gaz vers 12 Etats membres depuis le début de la guerre, le 24 février, punissant certains pays pour avoir refusé d'effectuer des paiements en roubles dans un contexte de sanctions économiques occidentales contre la Russie.

La Russie a réduit ses flux via le gazoduc Nord Stream 1, dont les livraisons ont été suspendues cette semaine dans le cadre d'opérations de maintenance qui doivent durer dix jours. Gouvernements, marchés et industriels craignent toutefois que Moscou remette le gazoduc en activité plus tardivement, du fait de la crise ukrainienne.

(Reportage Kate Abnett; version française Jean Terzian)