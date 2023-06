L'UE se réserve 325 millions de vaccins par an auprès de laboratoires pharmaceutiques

La Commission européenne a signé un contrat avec plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer, pour assurer une capacité de production annuelle de 325 millions de vaccins. Cet accord permettra d’anticiper de futures urgences sanitaires mondiales.

Les vaccins concernés sont ceux à base d'ARNm (ARN messager), à vecteurs, et à protéines. Le vaccin anti Covid-19 n’en fait pas partie car est sujet à d’autres accords déjà passés entre l’Union européenne et les fabricants de vaccins, dont Pfizer.

Réserver des traitements dès à présent pour les pays les plus pauvres

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté gouvernements et fabricants à mettre de côté jusqu'à 20% de leurs tests, vaccins ou traitements disponibles, afin de les distribuer dans les pays les plus pauvres du globe. Le but est d’éviter une gestion de crise sanitaire catastrophique comme l’a été celle du Covid-19. La décision de l’OMS a été prise lors de discussions toujours en cours sur un projet d'accord mondial sur les pandémies.

Avec Reuters (rédigé par Maggie Fick)