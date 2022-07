L'UE prépare un plan pour réduire la demande de gaz russe

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne présentera mercredi des mesures d'urgence visant à réduire la demande en gaz en quelques mois, et préviendra ses membres qu'ils pourraient avoir des difficultés à se procurer du combustible l'hiver prochain si la Russie interrompt ses livraisons.

L'Europe cherche à remplir ses réserves de gaz d'ici l'hiver prochain et à constituer des stocks pour faire face à d'éventuelles restrictions des livraisons de gaz russe en réponse au soutien apporté par l'Union à l'Ukraine.

Gazprom, le géant russe de l'énergie contrôlé par le Kremlin, a déjà cessé ses livraisons à destination de certains pays du bloc et des responsables européens ont prévenu que des interruptions supplémentaires étaient probables.

La Commission européenne devrait appeler les membres de l'UE à se préparer à un tel scénario en réduisant drastiquement leur recours au gaz.

Selon un document préparatoire détaillant les mesures que Reuters a pu consulter, la Commission proposerait aux pays de l'UE un objectif volontaire de réduction de leur demande en gaz au cours des huit prochains mois. Cet objectif pourrait devenir juridiquement contraignant si l'Europe était confrontée à une urgence en matière d'approvisionnement en gaz.

"Il s'agit d'un signal adressé à tous les organismes publics, aux consommateurs, aux ménages, aux propriétaires de bâtiments publics et aux fournisseurs d'électricité, leur indiquant qu'ils doivent maintenant prendre des mesures extraordinaires et rapides pour économiser du gaz", indique le document.

Le chiffre exact de l'objectif de réduction n'est pas précisé dans le document.

Des mesures pouvant être mises en place pour atteindre cet objectif sont suggérées aux gouvernements: incitations financières pour que les entreprises réduisent leur consommation de gaz, utilisation d'aides publiques pour encourager les industries et les centrales électriques à passer à d'autres combustibles, et organisation de campagnes d'information pour inciter les consommateurs à utiliser moins de chauffage et de climatisation.

Les termes de la proposition peuvent toutefois encore changer avant sa publication.

Les livraisons de gaz russe passant par le gazoduc Nord Stream 1 devraient reprendre jeudi comme prévu au terme des opérations de maintenance annuelle.

Les sources qui ont accepté de parler à Reuters sous couvert d'anonymat ont toutefois indiqué que le gazoduc devrait bien reprendre ses activités jeudi mais à un niveau inférieur à sa capacité de quelque 160 millions de mètres cubes par jour.

(version française Camille Raynaud)