L’Union européenne fixe enfin la feuille de route pour décarboner l’aviation

Après des mois d’âpres débats, ils sont enfin tombés d’accord. Eurodéputés et Etats membres de l’UE sont parvenus, mardi 25 avril, à se mettre d’accord sur la feuille de route visant à réduire les émissions de CO2 du transport aérien. Au cœur de ce texte nommé «RefuelUE Aviation»: les mandats d’incorporation des carburants d’aviation durables (CAD, ou SAF en anglais, pour sustainable aviation fuel), autrement dit le mix entre SAF et kérosène traditionnel qui devra être respecté dans les réservoirs des avions. Ces carburants constituent le principal levier d’action du secteur, capable à lui seul de réduire de plus de la moitié les émissions du secteur.

[...]