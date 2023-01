L'UE envisage de modifier la réglementation pour éviter les pénuries de médicaments

(Reuters) - Les propositions de modification de la réglementation pharmaceutique de l'Union européenne comprendront des obligations plus strictes en matière de fourniture de médicaments et des notifications plus rapides des pénuries, a déclaré mardi la commissaire européenne à la Santé, Stélla Kyriakídou.