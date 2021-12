L'Oréal va racheter à Nestlé 4% de ses actions propres pour 8 milliards d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Denis Balibouse L'Oréal a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé un accord conclu avec Nestlé pour le rachat par le groupe de cosmétiques de 4% de ses actions propres pour un montant de 8,9 milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Denis Balibouse

PARIS (Reuters) - L'Oréal a annoncé mardi que son conseil d'administration avait approuvé un accord conclu avec Nestlé pour le rachat par le groupe de cosmétiques de 4% de ses actions propres pour un montant de 8,9 milliards d'euros.

La participation du fabricant de Nescafé dans le géant de la beauté a fait l'objet d'un examen approfondi au fil des ans, et la société suisse a maintenu que son intérêt était à la fois financier et stratégique, même lorsque le fonds activiste Third Point lui a demandé de céder sa part dans le groupe français en 2017. Depuis lors, les actions de L'Oréal ont plus que doublé.

Cherchant à réduire sa participation dans L'Oréal tout en la maintenant à un niveau supérieur à 20%, Nestlé a approché le géant français des cosmétiques il y a deux mois, donnant le coup d'envoi à une série de négociations qui ont impliqué les présidents des deux sociétés, selon une source au fait du dossier.

Nestlé a déclaré que sa participation dans L'Oréal serait de 20,1% à l'issue de cette opération. L'Oréal a indiqué que les actions rachetées l'étaient exclusivement à des fins d'annulation et devraient être annulées au plus tard le 29 août prochain.

Le groupe français a précisé que le prix unitaire de l'action retenu pour ce rachat était de 400,00 euros, et que l'opération aurait un effet relutif de plus de 4% en année pleine sur le bénéfice net par action du groupe. Cette transaction sera financée par la trésorerie disponible et un endettement nouveau, a-t-il indiqué.

A la suite de la transaction, qui devrait être finalisée dans les prochains jours, la famille Bettencourt Meyers, verra sa participation passer de 33,3% à 34,7%, mais ne sera pas tenue de lancer une offre publique d'achat, comme cela est normalement exigé pour le franchissement des seuils de détention supérieurs à un tiers du capital.

L'action L'Oréal a terminé mardi en hausse de 3,96% à 424,8 euros, tandis que Nestlé a gagné 0,1% à 121,9 francs suisses.

(avec Praveen Paramasivam; version française Camille Raynaud)