L'Oréal s'allie à Verily, filiale d'Alphabet, sur la santé de la peau

© Gonzalo Fuentes Selon L'Oréal, 1,9 milliard de personnes dans le monde (dont 25 millions en France) souffrent de troubles cutanés. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Pour continuer à satisfaire ses clients, L'Oréal mise sur la data et les algorithmes. Le géant des cosmétiques a indiqué jeudi 20 janvier avoir conclu un partenariat avec Verily, la division santé du groupe Alphabet (maison mère de Google). Dans un communiqué, le groupe français précise que l'accord porte sur «deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané et à étayer la stratégie et le développement de produits de L'Oréal en matière de nouvelles technologies de précision».

Un marché colossal

Le premier a pour ambition de découvrir les liens entre vieillissement cutané, biologie profonde de la peau et l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels une personne fait face au cours de sa vie, tandis que le deuxième a pour objectif de développer un service numérique de diagnostic pour les professionnels de santé. L'Oréal et Verily s'appuieront notamment sur « les algorithmes d’intelligence artificielle appliqués à la dermatologie et aux soins de la peau ».

« Grâce à ce partenariat, nous entendons ouvrir une nouvelle ère de la santé de la peau, à travers la technologie et la science, afin de permettre à chaque personne, dans le monde entier, de bénéficier des programmes les plus inclusifs, les plus personnalisés, les plus performants et les plus précis concernant sa peau, à toutes les étapes de sa vie », déclare Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal, dans le communiqué, qui rappelle par ailleurs que 1,9 milliard de personnes dans le monde (dont 25 millions en France) souffrent de troubles cutanés.

Verily pas rentable

Plusieurs anciens dirigeants de Verily ont reproché à la société américaine de multiplier les accords de collaboration avec des laboratoires pharmaceutiques plutôt que de privilégier la vente d'abonnements à son logiciel de gestion des recherches cliniques et des traitements. Pour ces ex-cadres, l'approche choisie par la filiale se traduit par des revenus irréguliers et l'empêche d'accéder à la rentabilité.

Selon une source proche du dossier, Verily a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars mais plus d'un quart de ces revenus sont liés à des activités à faibles marges de gestion de tests de détection du coronavirus, et les pertes de l'entreprise se sont nettement creusées par rapport à 2020. Verily a déclaré que ces informations étaient inexactes mais ne publie pas ses comptes.

