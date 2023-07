L'Oréal optimiste sur la Chine malgré le rebond plus lent du marché

PARIS (Reuter) - L'Oréal a fait état jeudi d'une hausse de 13,7% de ses ventes à périmètre constant au deuxième trimestre, au-dessus des attentes, le rebond en Chine ayant contribué à compenser le ralentissement de la croissance aux États-Unis.

Le groupe basé à Paris, qui possède des marques allant de Maybelline à Lancôme, a fait état de 10,1 milliards d'euros de ventes au cours des trois mois à fin juin.

Les analystes tablaient sur une croissance de 11,9%, selon un consensus Visible Alpha.

Le marché chinois "se redresse vraiment", mais "pas à la vitesse que tout le monde espérait", a déclaré à Reuters le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus.

Les ventes de L'Oréal en Asie du Nord, qui proviennent principalement de la Chine continentale, ont augmenté de 5,9%, à données comparables, en deçà des attentes des analystes qui prévoyaient une croissance de 9,5%.

En Europe la croissance s'est accélérée, de 20,8%, tandis qu'en Amérique du Nord elles ont augmenté de 9,7%, un rythme plus lent qu'au premier trimestre.

La Chine est scrutée les investisseurs, car la croissance économique morose et un rebond plus faible du secteur du luxe dans le pays ont récemment pesé sur le cours des actions de Richemont, propriétaire de Cartier, et du leader de l'industrie, LVMH.

Une étude sur les ventes en ligne de marques internationales de cosmétiques en Chine fait état d'un déplacement sur le segment du marché de masse, au détriment de la surperformance des produits haut de gamme observée avant la pandémie.

Selon le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony, certains des rivaux du groupe dans l'industrie cosmétique pratiquaient des remises et des promotions pour stimuler les ventes.

"Dans l'ensemble, les consommateurs ont été plus prudents dans leurs dépenses et ont préféré les produits d'un bon rapport qualité-prix", ont commenté les analystes de Citi, qui ont analysé les données de ventes sur le site de e-commerce Tmall et le réseau social Douyin, une plateforme similaire à TikTok.

L'Oréal a déclaré ne pas avoir souffert de cette tendance, la société française ayant vendu des marques de toutes les gammes de prix lors du festival du shopping 618 - le deuxième plus grand événement de vente en ligne en Chine après la Fête des célibataires, selon classement Tmall des meilleures ventes.

L'Oréal a dépassé la hausse globale du marché de la beauté d'environ 6,5% en Chine continentale, en gagnant des parts de marché et se développant chez les adolescents les plus âgés, a précisé son directeur général.

La division luxe, qui détient la part de marché la plus élevée du pays, supérieure à 30%, a encore progressé, tirée par les marques Lancôme et Yves Saint Laurent, ainsi que les marques nouvellement lancées que sont Valentino, Prada et la marque japonaise de soins haut de gamme Takami.

(Reportage Mimosa Spencer, version française Kate Entringer)