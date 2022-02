L’Oréal innove pour le développement durable

© L'Oréal L’Oréal travaille à l’amélioration de la rémunération des cueilleuses qu’il forme à une meilleure gestion de la ressource.

« Les enjeux environnementaux se font de plus en plus pressants. Il est essentiel de ne pas renoncer à la transformation durable nécessaire pour le monde », déclarait Jean-Paul Agon, p-dg de L’Oréal, en juin 2020, lors de l’annonce du programme L’Oréal pour le Futur. À travers ce programme de solidarité sociale et environnementale, le géant de la cosmétique espère également lutter pour répondre à l’urgence climatique. Pour ce faire, le groupe fait appel à un programme regroupant les sciences de l’environnement, l’innovation dans le domaine agricole, les méthodes de transformation des biomasses et la formulation : les Green Sciences. « Il est de notre responsabilité de faire en sorte qu’au sein de la recherche mise en œuvre dans le cadre de notre engagement pour le développement durable, nous innovions par et pour le développement durable. Nous nous appuyons sur les enjeux pour innover, et nous innovons pour minimiser nos impacts », explique Laurent Gilbert, en charge de l’innovation durable chez L’Oréal.

La première partie du programme Green Sciences consiste à profiter des avancées de l’agriculture innovante. L’objectif est de privilégier les matières premières d’origine végétale. « Nous devons travailler sur le caractère renouvelable des ressources et nous assurer de leur pérennité. Environ 59 % du volume total des matières premières utilisées dans nos formules sont d’origine renouvelable », détaille Laurent Gilbert. L’Oréal exploite ainsi environ 1 500 matières premières différentes, issues de 360 espèces de plantes provenant d’une centaine de pays. « Nous travaillons en minimisant notre impact. Qui dit origine végétale ne dit pas forcément avec un impact plus faible », ajoute l’expert. C’est pourquoi le groupe travaille avec les producteurs locaux afin de s’assurer de la durabilité des pratiques et du sourcing. C’est le cas, par exemple, à Madagascar avec la culture de la Centella asiatica (l’herbe du tigre). « Il s’agit d’une plante sauvage. Nous avons pendant longtemps utilisé un réseau de collecteurs. Aujourd’hui, nous travaillons avec les cueilleuses de feuilles pour améliorer la qualité des prélèvements afin de préserver la biodiversité. Nous assurons ainsi une cueillette des feuilles à maturité et gérons la ressource », raconte Laurent Gilbert. Avant d’ajouter : « Nous travaillons aussi à augmenter le prix d’achat de cette matière première afin d’améliorer la rémunération des femmes et ainsi améliorer leur niveau de vie ». Les volumes de biomasses exploités par l’industrie cosmétique sont largement moindres que ceux utilisés par l’industrie agroalimentaire, il est cependant important de gérer durablement la ressource.

Extraire les actifs de la biomasse

Même si d’ici à 2030, 95 % des ingrédients de L’Oréal seront biosourcés ou issus de minéraux abondants, l’étape d’extraction des actifs peut avoir un impact non négligeable sur l’environnement. Les procédés peuvent émettre des gaz à effet de serre (GES) et utiliser des solvants chimiques pouvant avoir un impact négatif sur l’environnement. C’est pourquoi L’Oréal cherche à améliorer ses procédés d’extraction. Les solvants utilisés dans la majorité des procédés seront de l’eau et de l’éthanol, ce qui permet de réduire l’impact sur la qualité des eaux de rejet et de diminuer la quantité de déchets générés. Afin de transformer la biomasse en minimisant son impact sur l’environnement, le groupe de cosmétique a recours aux biotechnologies et à la chimie verte. « On veut développer largement les biotechnologies pour la production de matières premières. Ces technologies nous permettent de transformer les biomasses grâce à la fermentation, en utilisant simplement des micro-organismes ou des levures », détaille Laurent Gilbert. Avant de rappeler : « Ces procédés sont très connus pour la production d’alcool et d’un certain nombre de grandes matières premières. Par exemple, nous avons pris une participation dans la société Global Bioenergies qui utilise la mélasse, un résidu du sucre de betterave, pour la transformer en isododécane qui est ensuite utilisé dans des formulations cosmétiques ». En ce qui concerne la chimie verte, le groupe a intégré ses principes (voir encadré) depuis le début des années 2000. En plus de s’assurer du caractère renouvelable de ses matières premières, ces recommandations permettent à L’Oréal d’avoir recours à des procédés plus respectueux de l’environnement. En effet, la société s’est assurée de diminuer la température et la pression de ses procédés de transformation de la matière. Elle fait également appel à des systèmes catalytiques et emploie des solvants sans danger pour l’environnement. « Nous avons développé notre premier actif selon ces principes, le Pro-Xylane, en 2006. Et nous sommes dans une logique d’amélioration continue : nous travaillons avec tous nos fournisseurs pour suivre ces principes. Nous sommes partis de pas grand-chose, il y a vingt ans de cela, et aujourd’hui, une bonne partie de notre catalogue – environ 800 matières premières – répond aux principes de la chimie verte », raconte Laurent Gilbert.

Un laboratoire pour vérifier les impacts

« Ce n’est pas parce qu’un produit est d’origine renouvelable qu’il ne faut pas se soucier de son impact sur l’environnement après usage », rappelle Laurent Gilbert. C’est pour cela que L’Oréal a créé, en 1995, un laboratoire de recherche environnementale. « Quand on fait un test sur une algue dans un laboratoire qui fait des tests standard, cela va prendre beaucoup de temps. Nous avions besoin d’un laboratoire qui industrialise les méthodes réglementaires », se souvient l’expert. En effet, les tests réglementaires étant effectués sur différents organismes – algues, alevins, œufs de poissons, auxquels ont été ajoutés coraux et bactéries marines – et à des concentrations variables, et ce, pour chaque formule, il était nécessaire pour la société de trouver un moyen de les réaliser à grande échelle, et plus rapidement. Ces tests permettent de vérifier que les produits du groupe de cosmétique sont sans danger pour l’environnement en cas de déversement accidentel. Ce laboratoire permet également de prendre en compte l’utilisation du produit par le consommateur, et travaille notamment sur la « rinçabilité » du produit. « Nous cherchons à comprendre comment utiliser moins d’eau chaude, car le chauffage de l’eau utilisée lors d’une douche représente 80 à 90 % des émissions de GES au cours de la vie de nos produits », explique Laurent Gilbert. Avant de conclure : « Le terme de Green Sciences englobe beaucoup de choses que l’on faisait déjà. L’objectif est de rendre les choses un peu plus massives. C’est quelque chose qui se construit petit à petit, mais tous nos chercheurs travaillent dans cette direction. »

Dates clés du programme Green Sciences 1995 : création du laboratoire de recherche environnementale Années 2000 : lancement du programme de chimie verte 2005 : engagement pour l’utilisation de l’ensemble des matières premières végétales selon le principe de la convention sur la diversité biologique (précurseur du protocole de Nagoya) 2013 : lancement du programme Sharing beauty with all 2020 : Programme L’Oréal pour le futur