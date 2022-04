À l’occasion de la Journée de la Terre du 22 avril, L’Oréal a annoncé le lancement d’un nouveau fonds d'investissement destiné à l'économie circulaire dans lequel il injecte 50 millions d'euros en tant que principal investisseur. Actuellement doté de 80 millions d'euros avec pour objectif d'atteindre 150 millions d'euros, le Circular Innovation Fund (CIF) dit « à impact » doit être géré par Demeter et Cycle Capital, des gestionnaires de capitaux axés sur les technologies propres, le premier à Paris et le second à Montréal (Canada).

