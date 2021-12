L’Oréal et Veolia s'associent pour intégrer du plastique recyclé dans des flacons cosmétiques

Faire du neuf avec du vieux. Veolia et L’Oréal l’ont mis en pratique dans le cadre d’un projet de recyclage, avec une technologie et une chaîne de valeur du premier aboutissant à la production de flacons cosmétiques pour le second. Une boucle fermée qui permet de réduire de 50% à 70% les émissions de CO2, selon les deux partenaires. Après validation des procédés, l’obtention de certifications drastiques, et la production des premiers lots commerciaux depuis six mois, les deux groupes français visent la montée en puissance de cette chaîne de valeur. Les détails chiffrés n’en sont pas dévoilés, mais Benoit Perreau, directeur marché clients des segments déchets solides et recyclage de Veolia, évoque un engagement sur « des volumes très significatifs, sur plusieurs années ».