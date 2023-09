L’opercule haute couture par EMBATHERM Opercules : le thermoscellage au service du Luxe.

Si le thermoscellage est une technique de fermeture très répandue, notamment en agroalimentaire, nous sommes peu nombreux à porter attention à ces opercules que nous retirons avant de consommer le contenu de notre pot. Étanches, barrières, faciles à retirer, les opercules de laiterie sont très standardisés, notamment en termes de dimensions, et laissent peu de place à la fantaisie et au design.

En cosmétique, le sur-mesure est la norme.

L’étanchéité et la preuve de première utilisation restent centrales, mais la perception du consommateur et la reconnaissance de la marque deviennent également prépondérantes. L’opercule doit être fonctionnel et élégant, admiré, à la hauteur de la marque qu’il sert, avant d’être retiré en laissant un minimum de traces de sa présence passée.

D’un point de vue plus technique, les produits cosmétiques ont une durée de stockage plus longue, jusqu’à 3 ans le plus souvent, et des formules plus complexes que les produits frais (comme les laitages par exemple), dont la conservation n’excède pas quelques semaines et dont les contenus sont plus simples. Cela implique des tests de validation extensifs au cours du développement et parfois le recours à des matériaux adaptés.

La complexité des contenus cosmétiques et la variété infinie des dimensions et formes des contenants font que la bonne définition d’un opercule et la bonne mise en œuvre de son scellage demandent de la précision et de la technicité : c’est là qu’intervient EMBATHERM Opercules.

Une expertise reconnue

Société familiale, basée en région lyonnaise, EMBATHERM Opercules est reconnu pour son expertise en matière de thermoscellage, opercules et machines, et notamment dans le domaine cosmétique. Fort d’un long historique dans le domaine, EMBATHERM Opercules, avec son parc de production adapté aux particularités du marché cosmétique (tailles des séries, variété des finitions…) et ses 180 formes existantes, assiste toutes les marques dans le développement de leurs opercules.

Des spécificités adaptées en fonction du format

Qu’il s’agisse d’un format vente, c’est-à-dire un pot avec capot, ou d’une recharge, vendue sans surbouchage, l’opercule cumule les fonctions comme nulle autre solution… dans moins d’un gramme.

Mais les attentes seront différentes. Sur un pot avec bouchon, l’opercule peut sobrement rappeler le nom de la marque par un estampage ton sur ton de son nom, en rappel du bouchon par exemple.

Sur une recharge, selon sa présentation en linéaire (étui, ceinture cartonnette…), il est possible d’imprimer les mentions légales sur l’opercule.

Les possibilités de personnalisation, y compris par la création de nouvelles formes de languette par exemple, sont infinies.

De la même manière, un pot avec bouchon peut tolérer une tenue légère avec une pelabilité douce, là où sur une recharge, la demande sera plutôt une étanchéité certaine, une bonne résistance mécanique et une pelabilité plus ferme.

L’opercule peut aussi se retrouver sur les réducteurs d’orifice des flacons de produits cosmétiques, pour les formes liquides, lotions, laits, eaux de parfum… Ces inserts plastiques sont enfoncés dans les cols des flacons après remplissage (pour profiter de l’ouverture complète du col afin de doser facilement) dans le but de réduire le diamètre de sortie du produit à quelques millimètres et limiter le débit à l’utilisation. Là aussi, l’opercule va apporter l’étanchéité et la preuve de première utilisation à ce réducteur. Le scellage de si petites dimensions (les opercules peuvent ne faire que 7.5 mm de diamètre !) de façon précise et reproductible demande une vraie expertise : ces réducteurs sont le plus souvent scellés dans les locaux d’EMBATHERM, en sous-traitance, ou chez leur injecteur plastique quand il est lui-même équipé d’une machine EMBATHERM.

Gardien du contenu et reflet des exigences de la marque, l’opercule cosmétique s’adapte donc en forme, en matière, en finition, pour devenir une pièce unique, une référence spécifique d’un produit, d’une marque. Presque une signature.

Contenu proposé par Embatherm