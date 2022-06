L’Opep+ s’engage enfin à pomper plus de pétrole

L’Opep+ ouvre un peu plus largement les vannes. Les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs dix alliés, dont la Russie est le producteur le plus important en volume, ont décidé le 2 juin d’augmenter leur production de pétrole cet été. Ils ont prévu de mettre sur le marché 648 000 barils par jour supplémentaires en juillet et en août. Cela représente une nette augmentation par rapport au rythme de hausse mensuelle de près de 400 000 barils/ jour (au-delà des quotas de base) prévu jusque-là.

