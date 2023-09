L'Opep maintient sa prévision de croissance de la demande de pétrole

LONDRES (Reuters) - L'Opep a maintenu mardi ses prévisions d'une croissance robuste de la demande mondiale de pétrole en 2023 et 2024, s'appuyant sur le fait que les plus grandes économies s'en sortent mieux que prévu malgré les taux d'intérêt élevés et une inflation importante.