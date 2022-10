L’Opep+ engage sa plus forte baisse de quotas de production en deux ans

L’Opep+ frappe un grand coup. Pour leur première réunion au siège du cartel à Vienne (Autriche) depuis la pandémie, les treize pays exportateurs de pétrole et leurs alliés de l’Opep+, emmenés par la Russie, ont décidé mercredi 5 octobre une baisse de deux millions de barils par jour de leurs quotas de production en novembre. Il s’agit de la plus forte réduction depuis le début de la pandémie du Covid. En septembre, le groupement et ses alliés avaient déjà procédé à une première baisse de production de 100 000 barils par jour, mais sans commune mesure avec la coupe prévue pour le mois prochain.

Bras de fer entre Washington et l'Opep

[...]