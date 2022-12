L'OPA de l'Etat sur EDF prolongée après un recours d'actionnaires minoritaires

La renationalisation d'EDF sera-t-il finalement conclue en 2023 ? L’offre publique d’achat (OPA) de l’Etat français sur EDF a été prolongée et le nouveau calendrier de l'opération sera publié ultérieurement, a indiqué mercredi 7 décembre l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme de la Bourse explique que des actionnaires minoritaires du groupe ont déposé un recours de justice devant la cour d’appel de Paris le 2 décembre, dans le but de faire annuler son avis de conformité de l’offre. L’AMF avait donné le 22 novembre son feu vert au projet de rachat des quelque 16% du capital d’EDF que l’Etat ne détient pas encore pour environ 9,7 milliards d’euros, et l’offre publique s’est ouverte le 24 novembre, pour une clôture initialement prévue le 22 décembre.

